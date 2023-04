Uomini e Donne, nuova violenta lite tra Roberta e Nicole: volano insulti (Di domenica 9 aprile 2023) Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di sabato scorso, c’è stata l’ennesima lite tra la tronista in carica Nicole Santinelli e una delle dame più popolari e seguite del trono over, la quarantenne Roberta Di Padua. Le due Donne sembrano proprio non riuscire a chiarirsi e anzi più passa il tempo, più le invettive che si lanciano sono pesanti. Inizialmente Nicole è parsa molto calma ma le continue provocazioni di Roberta anche lei sta perdendo la brocca. Uomini e Donne, nuova lite tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli Da quando a Uomini e Donne Roberta Di Padua ci ha ripetutamente provato ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 aprile 2023) Nel corso della registrazione didi sabato scorso, c’è stata l’ennesimatra la tronista in caricaSantinelli e una delle dame più popolari e seguite del trono over, la quarantenneDi Padua. Le duesembrano proprio non riuscire a chiarirsi e anzi più passa il tempo, più le invettive che si lanciano sono pesanti. Inizialmenteè parsa molto calma ma le continue provocazioni dianche lei sta perdendo la brocca.traDi Padua eSantinelli Da quando aDi Padua ci ha ripetutamente provato ...

