Uomini e Donne in pausa per la Pasqua: quando torna in onda (Di domenica 9 aprile 2023) Uomini e Donne va in vacanza, ma i telespettatori affezionati del programma di Maria De Filippi possono stare tranquilli: l’unico giorno in cui il programma non andrà in onda come sempre alle 14.45 su Canale 5, infatti, è il giorno di Pasquetta, ovvero lunedì 10 aprile 2023. Già dal giorno dopo, martedì, Uomini e Donne riprenderà regolarmente e in onda vedremo le puntate registrare prima di Pasqua, ovvero venerdì 7 e sabato 8 aprile. Si proseguirà quindi con le vicende dei troni di Nicole Santinelli e Luca Daffré, ma anche con le vincende dell’over e con una sfilata che forse vedremo in onda già nella puntata di mercoledì. Uomini e Donne, nuovo scontro tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua? Il trono di Nicole ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 aprile 2023)va in vacanza, ma i telespettatori affezionati del programma di Maria De Filippi possono stare tranquilli: l’unico giorno in cui il programma non andrà income sempre alle 14.45 su Canale 5, infatti, è il giorno di Pasquetta, ovvero lunedì 10 aprile 2023. Già dal giorno dopo, martedì,riprenderà regolarmente e invedremo le puntate registrare prima di, ovvero venerdì 7 e sabato 8 aprile. Si proseguirà quindi con le vicende dei troni di Nicole Santinelli e Luca Daffré, ma anche con le vincende dell’over e con una sfilata che forse vedremo ingià nella puntata di mercoledì., nuovo scontro tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua? Il trono di Nicole ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #9aprile #BuonaPasqua dalle donne e uomini della #Difesa anche oggi al lavoro in Italia e all'estero per la sicurez… - pdnetwork : .@ellyesse ha nominato i componenti della Segreteria nazionale del Partito democratico. Ecco tutti i nomi delle do… - FratellidItalia : Finalmente verrà introdotta la figura del Corpo Medico della Polizia Penitenziaria, garantendo maggiori e migliori… - MuceliAlessio : Auguri agli uomini e alle donne della @poliziadistato. Da 171 anni al servizio dei cittadini e sempre in prima line… - Pravda63408081 : @sgrettolatore No, il problema non sono le donne ma gli uomini come te, a cui dovrebbe essere vietata la riproduzione. -