Uomini e Donne: Chi È Carlo Alberto, Il Corteggiatore Di Nicole! (Di domenica 9 aprile 2023) Uomini e Donne: Carlo Alberto è uno dei corteggiatori della tronista Nicole ed ha subito colpito il pubblico per i suoi modi di fare, oltre ad essere stato protagonista di uno scontro con Tina. Ma ecco chi è… Nicole Santinelli è la nuova tronista di Uomini e Donne. Pur essendo arrivata solo fa poche settimane, sembra aver già stretto un legame speciale con uno dei suoi corteggiatori, Carlo Alberto. I due si sono scambiati un bacio passionale e sembra che tra loro ci sia grande complicità. In tanti si sono chiesti chi sia esattamente il Corteggiatore che è già riuscito a fare breccia nel cuore di Nicole.

