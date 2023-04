Uomini e donne anticipazioni, registrazione 8 Aprile: Armando minaccia Maria, la De Filippi reagisce con un gesto choc (Di domenica 9 aprile 2023) Armando Incarnato è stato di nuovo protagonista a Uomini e donne. Nel corso della registrazione di sabato 8 Aprile 2023, il cavaliere napoletano è stato al centro delle dinamiche del Trono Over. Al centro studio, per la prima volta anche Maria De Filippi e Gianni Sperti, loro da una parte e Armando di fronte a loro. Il cavaliere si L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 9 aprile 2023)Incarnato è stato di nuovo protagonista a. Nel corso delladi sabato 82023, il cavaliere napoletano è stato al centro delle dinamiche del Trono Over. Al centro studio, per la prima volta ancheDee Gianni Sperti, loro da una parte edi fronte a loro. Il cavaliere si L'articolo proviene da KontroKultura.

