Uno scudetto per la Camorra (Di domenica 9 aprile 2023) La grande industria del falso intorno alla tifoseria del Napoli «primo in classifica» è tra i business più redditizi della malavita: tonnellate di gadget taroccati stanno per dilagare in Italia (e all’estero). La superstizione è un lusso che la Camorra non può permettersi. E così, in vista del probabilissimo terzo scudetto del Napoli di Luciano Spalletti, la malavita ha già messo in moto la grande industria del falso per non farsi trovare impreparata quando si concluderà il campionato. Magliette, cappellini, bandiere, sciarpe, trombette e ogni genere di gadget legato alla vittoria del team azzurro sono pronti a inondare il mercato locale e nazionale del tifo. Un affare da milioni di euro che le forze dell’ordine stanno provando a contrastare con una serie di operazioni a tappeto e indagini sottotraccia. Da inizio anno sono stati sequestrati 20 mila ... Leggi su panorama (Di domenica 9 aprile 2023) La grande industria del falso intorno alla tifoseria del Napoli «primo in classifica» è tra i business più redditizi della malavita: tonnellate di gadget taroccati stanno per dilagare in Italia (e all’estero). La superstizione è un lusso che lanon può permettersi. E così, in vista del probabilissimo terzodel Napoli di Luciano Spalletti, la malavita ha già messo in moto la grande industria del falso per non farsi trovare impreparata quando si concluderà il campionato. Magliette, cappellini, bandiere, sciarpe, trombette e ogni genere di gadget legato alla vittoria del team azzurro sono pronti a inondare il mercato locale e nazionale del tifo. Un affare da milioni di euro che le forze dell’ordine stanno provando a contrastare con una serie di operazioni a tappeto e indagini sottotraccia. Da inizio anno sono stati sequestrati 20 mila ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : ? TimeMachine ? ? Vittorie storiche per uno Scudetto o per un record: cinque #NapoliMilan del passato da rigustare… - umbasdeez : In un giorno di Resurrezione vi portò in tl quello che è stato un calvario terribile. Uno dei più grandi Vietnam d… - gobbo_sicano : Mi è capitato di vedere in TL uno screen dello stalker. Vuole approfittare della 'classifica #FigcMafia' per compia… - marroccosalvat2 : @juve_onesta38 @realvarriale @OfficialSSLazio @juventusfc Ti capisco, anche io lo spererei, sapendo che un napoleta… - BaronettoBianco : Uno scudetto (sarri), COppa Italia e SuperCoppa (Pirlo), però siamo andati peggio. O ancora peggio, oggi siamo mess… -