"Una batosta senza precedenti": Maria De Filippi, cosa è successo subito dopo Amici (Di domenica 9 aprile 2023) Una vera e propria macchina da guerra. Maria De Filippi non si ferma e colleziona così ancora un altro trionfo negli ascolti del sabato sera. Alla vigilia di Pasqua Amici ha intrattenuto 3.84 milioni di persone (27.1% di share), creando ancor più divario con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che ha perso di nuovo pubblico, coinvolgendo solo 1.8 milioni di utenti (15.5%), cioè 200mila in meno della scorsa settimana. Il talent di Rai Uno è un disastro sul fronte share: scendere sotto il 16% è un colpo durissimo. Maria infatti questa volta ha doppiato in modo chiaro e netto Milly Carlucci. Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 8 aprile 2023: Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha appassionato 1.804.000 spettatori con il 15.5% di share; Canale 5, Amici ha convinto 3.847.000 ...

