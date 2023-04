Un vecchio buono postale da 50 milioni di lire può valere 500.000 euro? La vicenda (Di domenica 9 aprile 2023) buono fruttifero postale da 50 milioni di lire: quanto vale? Quali sono gli errori commessi da Poste Italiane? Facciamo chiarezza illustrando un caso. Si sa ogni tanto si può avere la fortuna di rovistare e di ritrovare in qualche cassetto un buono postale storico. Non basta essere esperti di numismatica e di oggetti da collezione per diventare ricchi, ma ritrovare anche qualche titolo di credito fruttifero, che può valere una vera e propria fortuna. E’ ciò che è accaduto ad una signora che ha conferito il mandato all’Associazione Giustitalia per ottenere assistenza legale nel rimborso di un buono postale Fruttifero emesso nel 1986 del valore di lire 50 milioni. Buoni fruttiferi e titoli di credito ... Leggi su blowingpost (Di domenica 9 aprile 2023)fruttiferoda 50di: quanto vale? Quali sono gli errori commessi da Poste Italiane? Facciamo chiarezza illustrando un caso. Si sa ogni tanto si può avere la fortuna di rovistare e di ritrovare in qualche cassetto unstorico. Non basta essere esperti di numismatica e di oggetti da collezione per diventare ricchi, ma ritrovare anche qualche titolo di credito fruttifero, che puòuna vera e propria fortuna. E’ ciò che è accaduto ad una signora che ha conferito il mandato all’Associazione Giustitalia per ottenere assistenza legale nel rimborso di unFruttifero emesso nel 1986 del valore di50. Buoni fruttiferi e titoli di credito ...

