Un posto al sole, trame dal 10 al 14 aprile 2023: Rosa spera, Viola ci ripensa? (Di domenica 9 aprile 2023) Ad Un posto al sole, assisteremo presto ad una svolta inaspettata per quanto concerne il rapporto tra Damiano e Viola, che diventerà inaspettatamente un triangolo in cui si inserirà, a sorpresa, Rosa. Le trame dal 10 al 14 aprile 2023, infatti, rivelano che il poliziotto, quando saprà che la Bruni è tornata con Eugenio, reagirà molto male e trascorrerà una notte di passione con la sua ex. La Picariello penserà di poter ricucire con il padre di suo figlio, ma l'uomo non avrà intenzione di dare un seguito a quella parentesi. Dal canto suo, Viola avrà un ripensamento sulla sua scelta di rimettere in piedi il suo matrimonio, proprio quando sarà sul punto di tornare a vivere con Nicotera. Nel frattempo, Nunzio sarà in ansia per l'impegno ...

