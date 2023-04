Un nuovo concorrente pronto a conquistare L’Isola dei Famosi: ecco chi è (Di domenica 9 aprile 2023) L’Isola dei Famosi, Christopher Leoni è il nuovo concorrente della 17esima edizione: ecco tutti i dettagli emersi L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 in prima serata dal prossimo 17 aprile. La 17esima edizione del noto reality show sarà condotto dalla conduttrice Ilary Blasi. Il cast di questa nuova edizione in partenza sta prendendo ufficialmente forma, sull’account ufficiale del noto reality show quotidianamente vengono svelati inediti dettagli. Alvin sarà l’inviato ufficiale anche in questa edizione direttamente dall’Honduras, mentre in studio in qualità di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, il cast prende forma: svelata l’identità di una nuova ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 aprile 2023)dei, Christopher Leoni è ildella 17esima edizione:tutti i dettagli emersideitorna su Canale 5 in prima serata dal prossimo 17 aprile. La 17esima edizione del noto reality show sarà condotto dalla conduttrice Ilary Blasi. Il cast di questa nuova edizione in partenza sta prendendo ufficialmente forma, sull’account ufficiale del noto reality show quotidianamente vengono svelati inediti dettagli. Alvin sarà l’inviato ufficiale anche in questa edizione direttamente dall’Honduras, mentre in studio in qualità di opinionisti ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Leggi anche –>dei, il cast prende forma: svelata l’identità di una nuova ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - Luca91126252 : Lui pronto a spillarci tutto sull’ares gate Christopher Leoni nuovo concorrente dell’#isola - gIiindifferenti : quando l’aereo per new york si rivelerà farlocco e in realtà atterrerà agli studi rai per dare il via ad un nuovo t… - lapressata : angelina dovrebbe essere l’ospite che canta il suo nuovo pezzo e invece è al ballottaggio per l’eliminazione come c… - frasergaryen : Sto recuperando la puntata di Pechino e follia Enzo è tornato a fare il concorrente di nuovo oltre che presentare HAHAHA che idolo -