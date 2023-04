Un giorno da Toro (Di domenica 9 aprile 2023) 1995: Il Torino vince anche il derby di ritorno, piegando la Juventus per 2-1: doppietta di Rizzitelli, già artefice del successo all’andata e autorete ininfluente di Maltagliati. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 9 aprile 2023) 1995: Il Torino vince anche il derby di ritorno, piegando la Juventus per 2-1: doppietta di Rizzitelli, già artefice del successo all’andata e autorete ininfluente di Maltagliati. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @pinto1900: @postpank Mannaggialclero, davvero. Partita meravigliosa, e non si accenna minimamente agli aspetti tecnico/tattici di alto… - pinto1900 : @postpank Mannaggialclero, davvero. Partita meravigliosa, e non si accenna minimamente agli aspetti tecnico/tattici… - OroscopoToro : 08/apr/2023: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - danieledv79 : RT @sciltian: @BenedettaFrucci E' quello che provo a spiegare ai miei studenti, facendo l'es. dei giornali sportivi Tuttosport di TO e Corr… - giabro1960 : RT @toro_df: @giabro1960 @tashunkawitko65 @OfficialASRoma Agostino Di Bartolomei un Grande. Il giorno della sua scomparsa mi ha rattristato… -