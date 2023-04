Un francobollo per celebrare Plinio il Vecchio: l’iniziativa di Poste Italiane (Di domenica 9 aprile 2023) Roma – Poste Italiane comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo di Plinio il Vecchio nel bimillenario dalla nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. ?Tiratura: duecentosettantamila esemplari. ?Foglio da quarantacinque esemplari ? Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce l’opera del pittore Fabrizio Musa dal titolo “Plinio.txt”, realizzata nel 2022, raffigurante un ritratto di Plinio il Vecchio (collezione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023) Roma –comunica che viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy uncommemorativo diilnel bimillenario dalla nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. ?Tiratura: duecentosettantamila esemplari. ?Foglio da quarantacinque esemplari ? Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La vignetta riproduce l’opera del pittore Fabrizio Musa dal titolo “.txt”, realizzata nel 2022, raffigurante un ritratto diil(collezione ...

