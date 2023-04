Un altro domani | trame dall' 11 al 14 aprile 2023 | Victor riuscirà a fuggire?

(Di domenica 9 aprile 2023) La fuga diterrà banco ad Unanche nel corso della prossima settimana di programmazione. Stando alle'11 al 14(vi ricordiamo che lunedì 10la soap opera spagnola non andrà in onda in occasione della Pasquetta), Ventura scoprirà che Ines sta raccogliendo denaro per aiutare il figlio. L'uomo reagirà molto male e il suo intervento farà slittare la consegna dei soldi a Carmen, la quale sarà costretta a chiederli a Francisco, che la accontenterà. A quel punto, Kiros potrà, a sua volta, consegnare la somma pattuita al trafficante Ernesto. Intanto, Julia e i suoi collaboratori saranno esasperatia presenza costante di Sergio in bottega, proprio quando la Infante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Domani è un altro giorno: cosa succede adesso - davcarretta : Da domani la Finlandia sarà membro della Nato. Un altro grande successo di Vladimir Putin. - IIaccount1 : @stanzaselvaggia Faccio sommessamente notare che a #Roma stanno abbattendo #cinghiali uno sull'altro come se non ci… - _Beep_On : RT @aphrodya1: @A_LisaCorrado Se casa sua avesse i pannelli, lei saprebbe di avere scritto una boiata pazzesca. In inverno, tra nuvole e ne… - gaNerone50 : @contu_f @sciltian @matteorenzi @ItaliaViva Io non decido le sorti del #terzopolo, ci mancherebbe altro! #Renzi sa… -

...Diocesi di Milano provenienti da 160 tra parrocchie e comunità pastorali attesi a Roma tra, ... unappuntamento è in programma ad Assisi per il 22 - 24 aprile, con già più di mille ...... destrissimo twittatore, consigliere del Ministro della Cultura e dall'i Thru Collected, ... Ecco, la battaglia diè tra questi due mondi nati alla fine del berluscaverso, e non è mai stato ...Dami rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l'inizio di qualcosa

Un altro domani, le trame dall’11 al 14 aprile 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

BOLOGNA - Tra visite, escursioni e gite fuori porta Pasqua e Pasquetta non sono solo giorni per turisti (praticamente tutte esaurito in città) ma anche per chi vuole godersi cultura e arte, dalle most ...Negozi aperti oggi e domani in Sicilia. Per protesta i sindacati Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato uno sciopero, che sarà replicato anche nei festivi del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. (ANSA) ...