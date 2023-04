Ultime Notizie – Ucraina, gli auguri di Pasqua di Zelensky: “Combattiamo per mondo libero” (Di domenica 9 aprile 2023) “auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua. E a coloro che sono in prima linea e in diverse nostre città e borghi”. Lo ha scritto su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi anche ai “fratelli polacchi, lituani, lettoni, estoni. I nostri veri amici e alleati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Canada. A Praga e Bratislava, Lubiana e Zagabria, Vienna e Bucarest, Madrid e Lisbona, Amsterdam, Copenaghen e Bruxelles. Milioni di persone in Svezia, Finlandia, Norvegia. A tutti coloro che oggi festeggiano la Pasqua in Europa, America Latina, Africa, Asia e Australia”. “Questo è il mondo moderno – aggiunge Zelensky – Un mondo che desidera vivere libero. Un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) “sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la. E a coloro che sono in prima linea e in diverse nostre città e borghi”. Lo ha scritto su Facebook il presidente ucraino Volodymyr, rivolgendosi anche ai “fratelli polacchi, lituani, lettoni, estoni. I nostri veri amici e alleati negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Canada. A Praga e Bratislava, Lubiana e Zagabria, Vienna e Bucarest, Madrid e Lisbona, Amsterdam, Copenaghen e Bruxelles. Milioni di persone in Svezia, Finlandia, Norvegia. A tutti coloro che oggi festeggiano lain Europa, America Latina, Africa, Asia e Australia”. “Questo è ilmoderno – aggiunge– Unche desidera vivere. Un ...

