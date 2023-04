Ultime Notizie Serie A: parlano Maldini, Romagnoli e Fabregas (Di domenica 9 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fabregas: «Mi sbagliavo sul calcio italiano, il Napoli…» Le parole di Cesc Fabregas, centrocampista spagnolo del Como, sul momento del calcio italiano. Tutti i dettagli. Lazio, Romagnoli: «Curva Nord fondamentale, sulla Champions…» Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato dopo il successo dei biancocelesti contro la Juve: le dichiarazioni. Milan, Maldini: «Champions? Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci» Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato in una video-conferenza con moltissimi tifosi rossoneri ucraini che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Mi sbagliavo sul calcio italiano, il Napoli…» Le parole di Cesc, centrocampista spagnolo del Como, sul momento del calcio italiano. Tutti i dettagli. Lazio,: «Curva Nord fondamentale, sulla Champions…» Alessio, difensore della Lazio, ha parlato dopo il successo dei biancocelesti contro la Juve: le dichiarazioni. Milan,: «Champions? Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci» Paolo, direttore tecnico del Milan, ha parlato in una video-conferenza con moltissimi tifosi rossoneri ucraini che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Zaccagni miglior marcatore italiano in Serie A con 10 reti: super in campionato, ma fuori dalle ultime convocazioni… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - ennatrasporti : Lampedusa - Riprese le partenze dei migranti, 679 arrivi in 24 ore - CorriereCitta : Verona, Samuele travolto e ucciso da un’auto mentre è in monopattino: avrebbe compiuto 16 anni tra 4 giorni -