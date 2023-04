Ultime Notizie – Sciopero treni 14 aprile 2023 | gli orari

(Di domenica 9 aprile 2023)deiil 14. Proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie lonazionale del personale ditalia S.p.A., riferisce il gruppo Fs, si terrà dalle 9 alle 17 di venerdì 14. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Macron: Non è tempo di negoziati ma li prepariamo @sole24ore - bellogatto1 : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… - meteoredit : #9aprile Ecco la vasta ondata di #freddo ????? che dall'Italia si sposta verso il Mediterraneo orientale, scivolando… -

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il Garante della privacy ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Michelle Hunziker , rivelazione a Verissimo : 'I corteggiatori ormai scappano. Amo il profumo dei neonati' . Conduttrice televisiva, modella, showgirl e imprenditrice, Michelle Hunziker è uno dei ...TEMI: incidente friuli incidente fvg incidente grions incidente sedeglianofvgsedeglianoScontro tra auto e scooter a Grions di Sedegliano: un ferito in ospedale ...

Ucraina ultime notizie. Macron: Non è tempo di negoziati ma li prepariamo Il Sole 24 ORE

E' partita la cinica gara al malloppo elettorale del Cav. Ma per buonumore, seduzione e empatia, né Meloni, né Schlein né altri possono ambire a prendere il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...