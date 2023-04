Ultime Notizie Roma del 09-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 aprile 2023) continuano in Israele le indagini per accertare la dinamica dell'attentato terroristico in cui venerdì sera sul lungomare di Tel Aviv ha perso la vita Alessandro Perini anche la procura diha aperto un fascicolo si procede per omicidio attentato con finalità di terrorismo e lesioni la salma dell'avvocato 35 anni rientra in Italia nei prossimi giorni Intanto il gruppo di italiani rimasto coinvolto nell' attacco è rientrato nel nostro paese sabato sera alle 19 il volo di linea con a bordo i connazionali atterrato a Fiumicino un condominio di 4 piani è crollato nella notte nel centro di Marsiglia un incendio impedisce soccorritori di andare alla ricerca delle possibili dimmelo reso noto il sindaco della seconda città francese ...