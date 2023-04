Ultime Notizie Roma del 09-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 aprile 2023)dailynews radiogiornale con una buona domenica una buona Pasqua dalla redazione da parte di Francesco Vitale in Orazio Schillaci Ministro della Sanità annuncia difende la depenalizzazione degli errori medici esclusione del Dolo lo dice per limitare la cosiddetta medicina difensiva si prescrive esami perché in caso di denuncia Si può dimostrare di aver fatto tutto il possibile Dai lati che abbiamo gran parte delle case giudiziarie contro i medici finiscono i nulla di fatto nella soluzione per questo va depenalizzato il reato precisa a Marsiglia in Francia un condominio di 4 piani è crollato nella notte del centro città è un incendio impedito per parecchio tempo e soccorritori di andare alla ricerca delle possibili vittime l’ho reso noto il sindaco seconda città francese Benoit paille en un edificio in via Tivoli è crollato provocando la caduta di parte degli ...