Ultime Notizie Roma del 09-04-2023 ore 08:10 (Di domenica 9 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale domenica 9 Aprile Buona Pasqua e buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio crolla un condominio di 4 piani a Marsiglia un incendio rende difficile soccorsi il crollo intorno alla mezzanotte diversi i feriti almeno ci quelli di edifici vicino al palazzo crollato in routine di amarti Jaco si rende noto il sindaco l’attentato a Tel Aviv Dove è morto Alessandro Parini il giovane avvocato Romano ha feriti altri due italiani l’attentato rivendicato dalla Giardi l’amica un’auto è piombata sulla folla a tutta velocità sul lungomare sette i feriti il cordoglio di Mattarella un atto vile il gruppo di italiani coinvolti nell’attentato di ieri sera è rientrato in Italia il volo di linea con a bordo i connazionali è arrivata all’aeroporto Romano di Fiumicino ad attenderli alcuni dei familiari subito dopo ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 aprile 2023)dailynews radiogiornale domenica 9 Aprile Buona Pasqua e buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio crolla un condominio di 4 piani a Marsiglia un incendio rende difficile soccorsi il crollo intorno alla mezzanotte diversi i feriti almeno ci quelli di edifici vicino al palazzo crollato in routine di amarti Jaco si rende noto il sindaco l’attentato a Tel Aviv Dove è morto Alessandro Parini il giovane avvocatono ha feriti altri due italiani l’attentato rivendicato dalla Giardi l’amica un’auto è piombata sulla folla a tutta velocità sul lungomare sette i feriti il cordoglio di Mattarella un atto vile il gruppo di italiani coinvolti nell’attentato di ieri sera è rientrato in Italia il volo di linea con a bordo i connazionali è arrivata all’aeroportono di Fiumicino ad attenderli alcuni dei familiari subito dopo ...

