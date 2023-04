Ultime Notizie – Pasqua 2023, in 45 mila alla messa presieduta dal Papa (Di domenica 9 aprile 2023) Il Papa nella Risurrezione del Signore, presiede la celebrazione sul sagrato della Basilica Vaticana. alla celebrazione, che inizia con il rito del “Resurrexit”, prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Secondo quanto fa sapere il Vaticano sono presenti 45 mila persone. GLI AUGURI DI MATTARELLA AL Papa messaggio di auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Francesco. “La santa Pasqua mi offre la graditissima opportunità di porgere alla Santità Vostra i più fervidi auguri della Repubblica Italiana e miei personali – scrive Mattarella nel messaggio – Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Ilnella Risurrezione del Signore, presiede la celebrazione sul sagrato della Basilica Vaticana.celebrazione, che inizia con il rito del “Resurrexit”, prendono parte fedeli romani e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Secondo quanto fa sapere il Vaticano sono presenti 45persone. GLI AUGURI DI MATTARELLA ALggio di auguri del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aFrancesco. “La santami offre la graditissima opportunità di porgereSantità Vostra i più fervidi auguri della Repubblica Italiana e miei personali – scrive Mattarella nelggio – Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all’Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree ...

