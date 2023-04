Ultime Notizie – Milano, bimbo lasciato nella culla per la vita della Mangiagalli (Di domenica 9 aprile 2023) Un bimbo di pochi giorni è stato trovato questa mattina nella culla per la vita del Policlinico di Milano attorno alle 11.40. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E’ il terzo bimbo che viene affidato alla culla per la vita – una versione moderna della ruota degli esposti – da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Undi pochi giorni è stato trovato questa mattinaper ladel Policlinico diattorno alle 11.40. Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia caucasica, in buona salute. E’ il terzoche viene affidato allaper la– una versione modernaruota degli esposti – da quando è stata attivata nel 2007. Il piccolo è ora accudito dagli specialistiNeonatologia alla clinicadel Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

