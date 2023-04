Ultime Notizie – Francia, valanga sulle Alpi: 4 morti (Di domenica 9 aprile 2023) Quattro persone sono morte per una valanga che si è formata sul ghiacciaio dell’Armancette nelle Alpi francesi. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale ‘Le Dauphiné Libéré’ ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell’Armancette, quando una valanga ha devastato la zona, solitamente molto affollata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Quattro persone sono morte per unache si è formata sul ghiacciaio dell’Armancette nellefrancesi. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, aggiungendo che ci sarebbe anche un ferito. In otto si sono salvati. Per le operazioni di ricerca sono stati mobilitati due elicotteri e oltre 20 soccorritori. Il quotidiano locale ‘Le Dauphiné Libéré’ ha riferito che il primo allarme è stato dato intorno alle 11,27 nel comune di Les Contamines-Montjoie, sul ghiacciaio dell’Armancette, quando unaha devastato la zona, solitamente molto affollata. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

