Ultime Notizie – “Enea era avvolto in copertina verde, vorrei parlare alla mamma” (Di domenica 9 aprile 2023) “Enea era avvolto in una copertina verde. Adesso è diventato un nostro bambino, nostro figlio. La mia speranza, però, è ancora che la sua mamma ci ripensi. Io vorrei che le arrivasse questo mio messaggio”. A parlare all’Adnkronos Salute è Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano. “Quando l’allarme è scattato, l’équipe della Terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli di Milano di guardia oggi è accorsa: con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto”. Enea, capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una settimana. Il nome è quello che ha scritto la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) “erain una. Adesso è diventato un nostro bambino, nostro figlio. La mia speranza, però, è ancora che la suaci ripensi. Ioche le arrivasse questo mio messaggio”. Aall’Adnkronos Salute è Fabio Mosca, direttore della Neonatologia e della Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Milano. “Quando l’rme è scattato, l’équipe della Terapia intensiva neonatale della clinica Mangiagalli di Milano di guardia oggi è accorsa: con due dottoresse e le infermiere siamo andati giù, abbiamo preso il bimbo, lo abbiamo visitato e stava bene. Lo abbiamo portato su in reparto”., capelli scuri, ben curato, caucasico, è nato da circa una settimana. Il nome è quello che ha scritto la ...

