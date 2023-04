Ultime Notizie – Dario Acquaroli, malore in bici per ex campione Mtb: aveva 48 anni (Di domenica 9 aprile 2023) Dario Acquaroli, 48 anni, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio, è morto oggi in seguito a un malore in bici sulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, Acquaroli è stato due volte campione del mondo di specialità, nel 1993 da juniores e nel 1996 da U23. Lo riferisce la Federazione ciclistica italiana. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni: primo contratto da professionista all’età di 16 anni con il team Bianchi; ha corso 19 mondiali con la Nazionale Italiana tra cross-country e marathon, vincendo 2 titoli europei (1992, 1993) e 2 titoli mondiali. campione italiano per cinque volte (1992, 1993, 1996, 2000, 2005) correndo con diverse squadre: Team ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023), 48, uomo simbolo del Mtb in Italia per un decennio, è morto oggi in seguito a uninsulle montagne bergamasche. Nato il 10 marzo 1975 a San GiovBianco, in provincia di Bergamo,è stato due voltedel mondo di specialità, nel 1993 da juniores e nel 1996 da U23. Lo riferisce la Federazione ciclistica italiana. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni: primo contratto da professionista all’età di 16con il team Bianchi; ha corso 19 mondiali con la Nazionale Italiana tra cross-country e marathon, vincendo 2 titoli europei (1992, 1993) e 2 titoli mondiali.italiano per cinque volte (1992, 1993, 1996, 2000, 2005) correndo con diverse squadre: Team ...

