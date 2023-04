Ultime Notizie – Cina, attacco con missili a Taiwan: la simulazione-video (Di domenica 9 aprile 2023) Una pioggia di missili su Taiwan. Una simulazione video mostra come sarebbe l’offensiva della Cina contro Taiwan. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di missili – lanciati da terra, da navi e da aerei – che nel giro di pochi secondi colpiscono l’isola. Il video viene diffuso mentre arrivano le news nel secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di Taiwan, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla “moderazione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 9 aprile 2023) Una pioggia disu. Unamostra come sarebbe l’offensiva dellacontro. La clip, realizzata dal comando orientale delle forze armate cinesi, è stata diffusa dal Global Times sul proprio profilo Twitter. Il filmato evidenzia decine di– lanciati da terra, da navi e da aerei – che nel giro di pochi secondi colpiscono l’isola. Ilviene diffuso mentre arrivano le news nel secondo giorno di manovre cinesi per ‘simulare l’accerchiamento’ di, con l’impiego, secondo il ministero della Difesa di Taipei, di 71 navi e 9 aerei, mentre gli Stati Uniti esortano alla “moderazione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Zaccagni miglior marcatore italiano in Serie A con 10 reti: super in campionato, ma fuori dalle ultime convocazioni… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #9aprile Ecco la vasta ondata di #freddo ????? che dall'Italia si sposta verso il Mediterraneo orientale, scivolando fino all… - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Guerra Ucraina, ultime notizie. Kiev in difficoltà: «Non possiamo abbattere tutti i missili russi». Mosca può attaccare con… -