Ultime Notizie – bruciati i manichini di Putin | Xi | Meloni e Sanchez

I manichini di Vladimir Putin e Xi Jinping, Giorgia Meloni e Pedro Sanchez, Donald Trump e Jair Bolsonaro: tutti bruciati, come da tradizione, nel 'rogo di Giuda', l'evento che va in scena durante la Settimana Santa in Spagna, nel comune di Alfaro situato nella comunità autonoma di La Rioja. I media locali documentano che sono stati bruciati centinaia di manichini e in particolare quelli dell'ex leader della Catalogna Carles Puigdemont – fuggito in Belgio dopo il referendum non autorizzato della Catalogna e la successiva dichiarazione di indipendenza dalla Spagna nel 2017 – e degli ex ministri del governo della Catalogna, Clara Ponsatí e Toni Comín. Tutti e tre vestiti come fossero i moschettieri con la bandiera della Catalogna insieme al giudice spagnolo Pablo ...

