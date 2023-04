Ultime Notizie – Berlusconi | quarta notte tranquilla | oggi nessun bollettino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 9 aprile 2023)in ospedale per Silvio, che trascorrerà il giorno di Pasqua nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Per il leader 86enne di Forza Italia, stando a quanto si apprende da fonti sanitarie, laappena passata è stata “”. Le stesse fonti rivelano chenon è previsto alcunda parte dell’ospedale. Sono invece attese le visite da parte dei famigliari di: il fratello Paolo, e i figli, che nei giorni scorsi si sono sempre recati al nosocomio. Ieri è tornato a trovarlo ancora una volta il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, che si è recato al San ...