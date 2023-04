Ufc 287, Israel Adesanya scaccia l’incubo: Pereira ko in un secondo round memorabile (Di domenica 9 aprile 2023) Vieni quasi da sussurrarglielo all’orecchio ad Israel Adesanya, citando John Lennon che a Miami ha passato un pezzo di vita: “The monster’s gone, he’s on the run”. Il mostro che agitava le notti di ‘Izzy’ era Alex Pereira, capace di battere il fuoriclasse nigeriano due volte nella kickboxing e una, nel novembre scorso per ko, nelle Mma con tanto di cintura strappata. Nella serata di Miami, però, il titolo torna al più forte. Israel Adesanya batte il rivale di sempre per ko al secondo round ed è nuovamente il campione del mondo Ufc dei pesi medi. Proprio quando il copione della rivincita sembrava ripercorrere le battute del primo match, è il guizzo del fenomeno a ribaltare la situazione per il titolo e ad imporre la dittatura del 33enne di Lagos. ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Vieni quasi da sussurrarglielo all’orecchio ad, citando John Lennon che a Miami ha passato un pezzo di vita: “The monster’s gone, he’s on the run”. Il mostro che agitava le notti di ‘Izzy’ era Alex, capace di battere il fuoriclasse nigeriano due volte nella kickboxing e una, nel novembre scorso per ko, nelle Mma con tanto di cintura strappata. Nella serata di Miami, però, il titolo torna al più forte.batte il rivale di sempre per ko aled è nuovamente il campione del mondo Ufc dei pesi medi. Proprio quando il copione della rivincita sembrava ripercorrere le battute del primo match, è il guizzo del fenomeno a ribaltare la situazione per il titolo e ad imporre la dittatura del 33enne di Lagos. ...

