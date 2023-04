Ucraina, Zelensky: "Bombardata Zaporizhzhia, Russia sempre più isolata" (Di domenica 9 aprile 2023) Kiev, 9 apr. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha bombardato Zaporizhzhia con missili S-300. È così che lo Stato terrorista ha trascorso l'ultima Domenica delle Palme". Sono le parole del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale secondo quanto riferisce Ukrinform. "In questo modo, la Russia si isola ancora maggiormente nel mondo e dall'umanità" avverte. Nel corso del bombardamento, rileva Zelensky, "è stato colpito un edificio residenziale". Nel giorno di Pasqua in un raid russo contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia sono rimasti uccisi un padre e la figlia di quasi 11 anni. Secondo quanto riportano le autorità locali si sarebbe salvata solo la madre di 46 anni, soccorsa tra le macerie. Secondo il presidente ucraino, ogni luminosa festa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Kiev, 9 apr. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha bombardatocon missili S-300. È così che lo Stato terrorista ha trascorso l'ultima Domenica delle Palme". Sono le parole del presidente dell', Volodymyrnel suo consueto discorso serale secondo quanto riferisce Ukrinform. "In questo modo, lasi isola ancora maggiormente nel mondo e dall'umanità" avverte. Nel corso del bombardamento, rileva, "è stato colpito un edificio residenziale". Nel giorno di Pasqua in un raid russo contro un edificio residenziale asono rimasti uccisi un padre e la figlia di quasi 11 anni. Secondo quanto riportano le autorità locali si sarebbe salvata solo la madre di 46 anni, soccorsa tra le macerie. Secondo il presidente ucraino, ogni luminosa festa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : A dimostrazione di quanto la Russia abbia paura di questa controffensiva ucraina, le spiagge della Crimea sono cope… - Agenzia_Italia : La Pasqua di Zelensky: 'L'Ucraina combatte per un mondo libero' ?? - putino : L'Ucraina ha concordato con la Polonia l'acquisto di 200 veicoli corazzati Rosomak, ha affermato ieri il presidente… - Paolo50128932 : RT @Anna302478978: L'ex consigliere di Zelensky: 'L'Ucraina ha bisogno solo di una cosa, un leader che non rubi' ?? - Rossana86448038 : RT @ImolaOggi: Zelensky: l'Ucraina combatte per i valori del mondo libero (sì, conosciamo bene quei 'valori'...) -