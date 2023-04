Ucraina ultime notizie. Macron: Non è tempo di negoziati ma li prepariamo (Di domenica 9 aprile 2023) Cinque civili sono morti e almeno altri otto sono rimasti feriti in Ucraina nei bombardamenti russi delle ultime 24 ore. Colpite otto delle 24 regioni del Paese. Zelewsky ha ringraziato il parlamento lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare l’Ucraina nell’Alleanza atlantica Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 aprile 2023) Cinque civili sono morti e almeno altri otto sono rimasti feriti innei bombardamenti russi delle24 ore. Colpite otto delle 24 regioni del Paese. Zelewsky ha ringraziato il parlamento lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare l’nell’Alleanza atlantica

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Le truppe del presidente Vladimir Putin che vogliono disertare avrebbero raggiunto un numero record a marzo. A sost… - PolettiGiulio : @antoniodes85 @claudiocerasa @lucianocapone I disagiati come te non sanno nemmeno leggere. Alla ultime politiche in… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' - Moixus1970 : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' - MLFranciolini : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' -