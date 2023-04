Ucraina ultime notizie. Kiev: La situazione a Bakhmut è un inferno. Macron: Non è tempo di negoziati ma li prepariamo (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente francese Macron ha detto che non è il momento delle trattative, anche se le prepariamo e dobbiamo porre le basi. Le truppe ucraine hanno abbattuto un drone da ricognizione russo che sorvolava Sumy Oblast. L’esercito russo ha bombardato la città di Druzhkivka nell’oblast del Donetsk ferendo almeno 2 civili. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che la visita e i negoziati a Varsavia sono stati un altro passo verso la vittoria. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente franceseha detto che non è il momento delle trattative, anche se lee dobbiamo porre le basi. Le truppe ucraine hanno abbattuto un drone da ricognizione russo che sorvolava Sumy Oblast. L’esercito russo ha bombardato la città di Druzhkivka nell’oblast del Donetsk ferendo almeno 2 civili. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che la visita e ia Varsavia sono stati un altro passo verso la vittoria.

