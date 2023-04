Ucraina ultime notizie. Kiev ha piazzato oltre 6mila mine anticarro lungo il confine con la Russia e la Bielorussia (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente ucraino, nel suo discorso serale, ha ringraziato il parlamemto lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare l’Ucraina nell’Alleanza atlantica. Intanto ieri l’esercito russo ha bombardato la regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale, 71 volte Leggi su ilsole24ore (Di domenica 9 aprile 2023) Il presidente ucraino, nel suo discorso serale, ha ringraziato il parlamemto lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare l’nell’Alleanza atlantica. Intanto ieri l’esercito russo ha bombardato la regione di Kherson, nell’meridionale, 71 volte

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Le truppe del presidente Vladimir Putin che vogliono disertare avrebbero raggiunto un numero record a marzo. A sost… - Roseinfiore : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' - Moixus1970 : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' - MLFranciolini : RT @RaiNews: Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' - RaiNews : Guerra in Ucraina, Kiev: 'Respinti più di 50 attacchi russi nelle ultime 24 ore' -