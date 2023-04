Ucraina ultime notizie Cremlino | «Occidente isterico di fronte a dispiegamento armi nucleari in Bielorussia»

(Di domenica 9 aprile 2023) Cinque civili sono morti e almeno altri otto sono rimasti feriti innei bombardamenti russi delle24 ore. Colpite otto delle 24 regioni del Paese. Zelewsky ha ringraziato il parlamento lituano per aver sostenuto la necessità di far entrare l’nell’Alleanza atlantica

Le truppe russe hanno bombardato l'oblast di Kherson 71 volte nelle24 ore. Lo ha riferito il governatore regionale Oleksandr Prokudin, secondo cui un totale di 495 proiettili sono stati sparati nella regione, colpendo aree residenziali, linee elettriche e un ...

Preghiere anche per il Medioriente, Tunisia, Myanmar. Centomila fedeli in Piazza San Pietro per l'Urbi et Orbi ...