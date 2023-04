Ucraina: stato maggiore Kiev, 'oggi respinti oltre 40 attacchi' (Di domenica 9 aprile 2023) Kiev, 9 apr. (Adnkronos) - Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nell'oblast di Donetsk. Lo ha reso noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento serale di oggi, precisando che le truppe ucraine hanno respinto più di 40 attacchi russi in quelle direzioni, di cui 20 in direzione Bakhmut. Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato quattro missili, 23 attacchi aerei e più di dieci attacchi Mlrs contro le postazioni militari e le infrastrutture civili dell'Ucraina. L'aeronautica Ucraina ha condotto 6 attacchi contro basi temporanee russe. Allo stesso tempo, le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023), 9 apr. (Adnkronos) - Le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi sulla conduzione di offensive contro Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Marinka nell'oblast di Donetsk. Lo ha reso noto lodelle forze armate ucraine nel suo aggiornamento serale di, precisando che le truppe ucraine hanno respinto più di 40russi in quelle direzioni, di cui 20 in direzione Bakhmut. Nelle ultime 24 ore, la Russia ha lanciato quattro missili, 23aerei e più di dieciMlrs contro le postazioni militari e le infrastrutture civili dell'. L'aeronauticaha condotto 6contro basi temporanee russe. Allo stesso tempo, le forze missilistiche e di artiglieria ucraine hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : L'Ucraina riprenderà le esportazioni di energia elettrica, ha dichiarato venerdì il Ministro dell'Energia ucraino H… - rusembitaly : Comitato nazionale antiterrorismo: L'atto terroristico del 2/04 a San Pietroburgo nei confronti del giornalista V.T… - putino : Falso: il metropolita Pavel è stato accusato dalle autorità ucraine di incitamento all'odio interreligioso e gius… - PiazzaAngelo1 : RT @Verita_occulte: Non avevo dubbi che ci spiassero e le intenzioni non sono buone. Ricordatevi la vicenda di Aldo Moro prima minacciato d… - danieledv79 : RT @SimoneBerghem: @GianricoCarof @pdnetwork Ipocrisia all’estrema potenza?? Per non contraddire il no alle armi all’Ucraina Il #ConteGrill… -