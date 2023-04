Ucraina | Russia | “Occidente isterico per armi nucleari in Bielorussia”

(Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “L’non ricorda lestatunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni delladi costruire strutture di stoccaggio per taliin Bielorussi”. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24. Da parte sua, Kiev ha fatto sapere che le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con Bielo. “È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bieloe la”, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si stanno creando campi minati “in aree accessibili ai carri armati”. Il generale ha precisato che più di 6mila mine sono state ...

E prima degli altri, quasi emblema della guerra grande guerreggiata, i popoli diprime vittime della guerra mondiale "a pezzi". Alla luce della Pasqua racchiusa nel saluto "Cristo è ...Davanti alle circa centomila persone arrivate a piazza San Pietro per l'Urbi et Orbi, Papa Francesco lancia il suo nuovo appello per la pace in. "Conforta i feriti e quanti hanno perso i ...La Bielorussia come è noto è un alleato solido dellae ha una posizione strategica per gli attacchi sull'. A quanto pare la guerra adesso rischia di subire una accelerazione. Putin ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Auguri Zelensky: "Ucraina combatte per mondo libero". LIVE Sky Tg24

Il messaggio di Pasqua sulla pace come progetto da volere e non solo utopia. Non c'è solo l'Ucraina, sono 18 le emergenze nel mondo. "Ci sono però ancora tante pietre di inciampo, che rendono arduo e ...