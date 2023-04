Ucraina, Russia: “Occidente isterico per armi nucleari in Bielorussia” (Di domenica 9 aprile 2023) "Ma dimenticano le armi nucleari statunitensi in Europa", ammonisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “L’Occidente non ricorda le armi nucleari statunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di costruire strutture di stoccaggio per tali armi in Bielorussi”. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24. Da parte sua, Kiev ha fatto sapere che le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con BieloRussia e Russia. “È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la BieloRussia e la Russia”, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) "Ma dimenticano lestatunitensi in Europa", ammonisce il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov “L’non ricorda lestatunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni delladi costruire strutture di stoccaggio per taliin Bielorussi”. Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24. Da parte sua, Kiev ha fatto sapere che le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con Bielo. “È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bieloe la”, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Inviare ai vari Orsini, Travaglio, De Cesare, Conte e compagnia. I Russi vogliono che l’Ucraina cessi di esistere c… - michele_geraci : La #VonDerLeyen è venuta in #Cina senza la adeguata preparazione ritenendo che la guerra in #Ucraina, seppur fastid… - putino : Il progetto @oryxspioenkop ha confermato oggi che la Russia ha perso complessivamente 10.000 veicoli e pezzi di arm… - RadioItaliaIRIB : Russia denuncia gli Usa per costruzione di biolaboratori in Ucraina - votrivo : RT @mariamacina: Inviare ai vari Orsini, Travaglio, De Cesare, Conte e compagnia. I Russi vogliono che l’Ucraina cessi di esistere come Naz… -