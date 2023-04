Ucraina | raid russo su Zaporizhzhia | uccisi padre e figlia 11enne

(Di domenica 9 aprile 2023) Una donna, che si ritiene essere la madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie Une lasono rimastiin uncontro un edificio residenziale a. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, che si ritiene essere la moglie del 50enne e madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie. Il segretario del consiglio comunale, Anatoliy Kurtev, ha riferito che due missili hanno distrutto l’edificio e danneggiato molti altri nelcondotto nella notte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) – Un padre e la figlia 11enne sono rimasti uccisi in un raid russo contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, ...