Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: uccisi padre e figlia 11enne (Di domenica 9 aprile 2023) Kiev, 9 apr. (Adnkronos) - Un padre e la figlia 11enne sono rimasti uccisi in un raid russo contro un edificio residenziale a Zaporizhzhia. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, che si ritiene essere la moglie del 50enne e madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie. Il segretario del consiglio comunale, Anatoliy Kurtev, ha riferito che due missili hanno distrutto l'edificio e danneggiato molti altri nel raid condotto nella notte. Su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un messaggio in occasione della Pasqu I file prodotti da diverse agenzie a: "Auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua. E a coloro che sono in prima linea e in diverse ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Kiev, 9 apr. (Adnkronos) - Une lasono rimastiin uncontro un edificio residenziale a. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo cui una donna di 46 anni, che si ritiene essere la moglie del 50enne e madre della bambina, è stata recuperata in vita dalle macerie. Il segretario del consiglio comunale, Anatoliy Kurtev, ha riferito che due missili hanno distrutto l'edificio e danneggiato molti altri nelcondotto nella notte. Su Facebook il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un messaggio in occasione della Pasqu I file prodotti da diverse agenzie a: "Auguri sinceri agli ucraini e a tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua. E a coloro che sono in prima linea e in diverse ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... espressonline : Massacri di civili, bombe sugli ospedali: anatomia dei raid russi in #Ucraina L’inchiesta dell’Espresso con… - momentosera : «Oggi l’#Ucraina fa la guardia a questo mondo». Gli auguri di Buona #Pasqua del presidente ucraino #Zelensky. Raid… - infoitestero : Guerra in Ucraina, raid a Zaporizhzhia: morti papà e figlia di 11 anni per i bombardamenti russi. Zelensky: «Buona… - ilDifforme : La Russia ha lanciato quattro missili, 40 raid aerei e almeno 58 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo co… - fisco24_info : Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: uccisi padre e figlia 11enne: (Adnkronos) - Una donna, che si ritiene essere l… -