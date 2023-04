Ucraina: Parigi smentisce presenza di soldati francesi (Di domenica 9 aprile 2023) Parigi, 9 apr. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa francese ha smentito la presenza di soldati francesi in Ucraina, secondo quanto attribuito a documenti riservati del Pentagono. Un portavoce del ministro delle forze armate Sébastien Lecornu ha dichiarato che "non ci sono forze francesi impegnate in operazioni in Ucraina. I documenti citati non provengono dagli eserciti francesi. Non commentiamo documenti la cui fonte è incerta". Nei giorni scorsi sono stati diffusi su Twitter e Telegram documenti top secret del Pentagono, contenenti grafici e dettagli sulle consegne di armi previste, la forza dei battaglioni e altre informazioni sensibili. Una diapositiva suggeriva che un piccolo contingente composto da meno di un centinaio di addetti alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023), 9 apr. (Adnkronos) - Il ministero della Difesa francese ha smentito ladiin, secondo quanto attribuito a documenti riservati del Pentagono. Un portavoce del ministro delle forze armate Sébastien Lecornu ha dichiarato che "non ci sono forzeimpegnate in operazioni in. I documenti citati non provengono dagli eserciti. Non commentiamo documenti la cui fonte è incerta". Nei giorni scorsi sono stati diffusi su Twitter e Telegram documenti top secret del Pentagono, contenenti grafici e dettagli sulle consegne di armi previste, la forza dei battaglioni e altre informazioni sensibili. Una diapositiva suggeriva che un piccolo contingente composto da meno di un centinaio di addetti alle ...

