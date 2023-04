Ucraina, neanche la Pasqua ferma la guerra | Bombe russe sulle regioni di Sumy e Kherson (Di domenica 9 aprile 2023) 09 apr 08:38 Gb: si combatte in gran parte dei territori ucraini occupati - Gran parte dei territori ucraini occupati 'rimane una zona di combattimento attiva, soggetta ad attacchi partigiani e con un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) 09 apr 08:38 Gb: si combatte in gran parte dei territori ucraini occupati - Gran parte dei territori ucraini occupati 'rimane una zona di combattimento attiva, soggetta ad attacchi partigiani e con un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riccardomiche : @zeropregi Lo stesso giornale che scambiò una bomba ucraina per una russa e poi non ammise neanche l'errore (o la malafede) - FrittittaD : @valy_s Non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina ma neanche l'Ucraina - Oche1989 : @Lollobast Non è neanche detto che noi si voglia sostenere l'Ucraina..perché ne sei così sicuro ?? #noguerre - francescob87 : @RAFALOCA1 @Lawyer68Mauro @MarcoFattorini 1/3 L'Ucraina non ha sterminato alcun popolo del Donbass, questa è una ST… - GabyGorea : @Spriter99880 Ogni mezz'ora cade una cita ucraina. Ma invece non siete in grado di prendere neanche un pollaio ?? -