Ucraina, Macron: “Non è tempo di trattativa, ma la prepariamo” (Di domenica 9 aprile 2023) “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se le prepariamo e se dobbiamo porre le basi. E’ questo l’obiettivo di questo dialogo con la Cina: consolidare approcci comuni”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Les Echos’ è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron dopo la sua visita in Cina e il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Per Macron questi approcci devono prevedere “il sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite; un chiaro richiamo sul nucleare e spetta alla Cina trarre le conseguenze dal fatto che il presidente russo Vladimir Putin ha dispiegato armi nucleari in Bielorussia pochi giorni dopo essersi impegnato a non farlo; un richiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 aprile 2023) “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi ilè militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se lee se dobbiamo porre le basi. E’ questo l’obiettivo di questo dialogo con la Cina: consolidare approcci comuni”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Les Echos’ è il presidente della Repubblica francese, Emmanueldopo la sua visita in Cina e il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Perquesti approcci devono prevedere “il sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite; un chiaro richiamo sul nucleare e spetta alla Cina trarre le conseguenze dal fatto che il presidente russo Vladimir Putin ha dispiegato armi nucleari in Bielorussia pochi giorni dopo essersi impegnato a non farlo; un richiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Draghi riuscì a far passare la sua proposta di assegnare all’Ucraina lo status di candidato membro dell’Ue in treno… - LaVeritaWeb : Emmanuel Macron è in Cina per la pace in Ucraina, ma punta anche ad assicurarsi legami commerciali più stretti. Tot… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky. È stato interessante… - nanoscalebiomed : RT @Foscari1991: #Francia #Russia #Ucraina Queste parole di Macron provengono dal reparto di psichiatria della geopolitica. L'Europa ha avu… - ledicoladelsud : Ucraina, Macron: “Non è tempo di trattativa, ma la prepariamo” -

Xi accerchia Taiwan appena Macron lascia la Cina ...anche al tentativo di cercare punti in comune per portare di nuovo la pace in Ucraina, che spazio trova questa simulazione di guerra contro Taiwan Conquistare l'Isola L'interesse cinese, Macron o ... La Cina è vicina Non sembrerebbe proprio ...sono ripartiti per le loro sedi la Commissario europea Von der Leyen e il Premier francese Macron. ... Essa è conosciuta meglio come l' invasione dell' Ucraina da parte della Russia. Sempre a detta di XI,... Ucraina, crocifissione russa senza resurrezione cinese ...fra Macron, Von De Lyen e Xi Jinping: se la Francia e l'Europa "frenano" gli Usa in Asia, la Cina è pronta a fare la sua parte per "convincere" Putin a avviare trattative di pace con l'Ucraina. In ... ...anche al tentativo di cercare punti in comune per portare di nuovo la pace in, che spazio trova questa simulazione di guerra contro Taiwan Conquistare l'Isola L'interesse cinese,o ......sono ripartiti per le loro sedi la Commissario europea Von der Leyen e il Premier francese. ... Essa è conosciuta meglio come l' invasione dell'da parte della Russia. Sempre a detta di XI,......fra, Von De Lyen e Xi Jinping: se la Francia e l'Europa "frenano" gli Usa in Asia, la Cina è pronta a fare la sua parte per "convincere" Putin a avviare trattative di pace con l'. In ... Guerra in Ucraina, messaggio di Xi a Macron: "Soluzione politica unica via" Il Tempo Ucraina, Macron: “Non è tempo di trattativa, ma la prepariamo” (Adnkronos) – “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se l ... Xi accerchia Taiwan appena Macron lascia la Cina Portaerei lungo lo stretto, esercitazioni e show di forza. Pechino simula un accerchiamento dell’isola, che accusa vari sconfinamenti. Tra Usa e Cina, Taiwan è sempre più il punto caldo. In questi gio ... (Adnkronos) – “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se l ...Portaerei lungo lo stretto, esercitazioni e show di forza. Pechino simula un accerchiamento dell’isola, che accusa vari sconfinamenti. Tra Usa e Cina, Taiwan è sempre più il punto caldo. In questi gio ...