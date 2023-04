Ucraina, Macron: “Non è tempo di trattativa, ma la prepariamo” (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi il tempo è militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se le prepariamo e se dobbiamo porre le basi. E’ questo l’obiettivo di questo dialogo con la Cina: consolidare approcci comuni”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Les Echos’ è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron dopo la sua visita in Cina e il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Per Macron questi approcci devono prevedere “il sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite; un chiaro richiamo sul nucleare e spetta alla Cina trarre le conseguenze dal fatto che il presidente russo Vladimir Putin ha dispiegato armi nucleari in Bielorussia pochi giorni dopo essersi impegnato a non ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 aprile 2023) (Adnkronos) – “Penso che la Cina arrivi alla nostra stessa conclusione, vale a dire che oggi ilè militare. Gli ucraini resistono e noi li aiutiamo. Non è il momento delle trattative, anche se lee se dobbiamo porre le basi. E’ questo l’obiettivo di questo dialogo con la Cina: consolidare approcci comuni”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Les Echos’ è il presidente della Repubblica francese, Emmanueldopo la sua visita in Cina e il suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Perquesti approcci devono prevedere “il sostegno ai principi della Carta delle Nazioni Unite; un chiaro richiamo sul nucleare e spetta alla Cina trarre le conseguenze dal fatto che il presidente russo Vladimir Putin ha dispiegato armi nucleari in Bielorussia pochi giorni dopo essersi impegnato a non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Draghi riuscì a far passare la sua proposta di assegnare all’Ucraina lo status di candidato membro dell’Ue in treno… - LaVeritaWeb : Emmanuel Macron è in Cina per la pace in Ucraina, ma punta anche ad assicurarsi legami commerciali più stretti. Tot… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky. È stato interessante… - Efisio31251859 : RT @LVDA_Acid: Mi sembra di capire che non si sia capita una cosa. Macron non è andato in Cina per promuovere la pace in Ucraina, ma con il… - Efisio31251859 : RT @ElGusty201: Macron a Pechino, con il presidente cinese Xi Jinping, sollecitando chiarezza di posizione nella guerra russa all'Ucraina e… -