Ucraina, bombe russe su Zaporizhzhia: due morti (Di domenica 9 aprile 2023) Un uomo di 50 anni e sua figlia di 11 sono morti in seguito ai bombardamenti russi della notte scorsa sulla città di Zaporizhzhia, nell'Ucraina meridionale. "Combattiamo per la nostra terra e per un mondo libero", ha detto il presidente Zelensky nel messaggio di auguri alla nazione per la Pasqua. E la situazione a Bakhmut è estremamente difficile a causa dei continui bombardamenti e degli assalti dei russi, ma i soldati ucraini resistono. Negli Usa - intanto - è caccia alla talpa dopo una nuova fuga di carte top secret. Secondo il Nyt l'intelligence statunitense spia i suoi alleati.

