Tuttosport – cosa filtra su Osimhen in vista del Milan (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 14:43:00 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di TS: Un occhio alla classifica e tutto il resto passa in secondo piano. Il Napoli per nulla reattivo visto con il Milan e quello poco brillante che ha vinto a Lecce, gli acciacchi di Osimhen e di Simeone, con Raspadori che non si è ripreso ancora del tutto: dettagli su di un percorso tricolore a cui manca solo la certezza matematica per essere celebrato. Ma poi c'è la Champions e le preoccupazioni di Spalletti sono tanto contenute quanto giustificate. Dal rapporto diramato nella mattinata di sabato si evince che Osimhen ha svolto lavoro individuale in palestra e che Simeone si è sottoposto a terapie, in attesa degli esami strumentali a cui si sottoporrà domani: si teme lo stop di almeno un mese perchè la torsione innaturale del ginocchio potrebbe aver tirato via qualche ...

