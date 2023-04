Tutti i pregi dell’idrogeno: così si possono sostituire i combustibili fossili (Di domenica 9 aprile 2023) di Francesco Galeazzi L’idrogeno è l’elemento chimico più leggero e abbondante in natura. È un combustibile pulito capace di dare un aiuto concreto alla decarbonizzazione, permette l’accumulo di energie rinnovabili non facilmente immagazzinabili ed è un elemento che potrebbe superare i problemi di esaurimento dei combustibili fossili, dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione nei confronti di questa risorsa, in particolare per la sua capacità di produrre energia elettrica attraverso la sua combustione con l’ossigeno, senza emettere sostanze nocive per l’ambiente. L’interesse per l’idrogeno è motivato dal fatto che, se prodotto a partire da fonti rinnovabili come l’energia solare o eolica, può rappresentare una vera alternativa ai combustibili fossili, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) di Francesco Galeazzi L’idrogeno è l’elemento chimico più leggero e abbondante in natura. È un combustibile pulito capace di dare un aiuto concreto alla decarbonizzazione, permette l’accumulo di energie rinnovabili non facilmente immagazzinabili ed è un elemento che potrebbe superare i problemi di esaurimento dei, dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione nei confronti di questa risorsa, in particolare per la sua capacità di produrre energia elettrica attraverso la sua combustione con l’ossigeno, senza emettere sostanze nocive per l’ambiente. L’interesse per l’idrogeno è motivato dal fatto che, se prodotto a partire da fonti rinnovabili come l’energia solare o eolica, può rappresentare una vera alternativa ai, ...

