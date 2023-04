Tutti gli ex fidanzati di Arisa: ecco chi sono Giuseppe Anastasi, Andrea Di Carlo e Vito Coppola (Di domenica 9 aprile 2023) . Il primo, classe 1976, Giuseppe Anastasi è stato il fidanzato della cantante Arisa. Il cantautore siciliano e l’interprete si sono lasciati nel 2010, ma il loro sodalizio artistico è continuato. La sua prima affermazione personale avviene nel 2006, quando viene selezionato tra i finalisti di Musicultura Festival ed è tra gli otto vincitori a esibirsi allo Sferisterio di Macerata, con il brano ‘Lo Specchio’. Nel 2009, partecipa come autore del brano ‘Sincerità’, cantato da Arisa, al Festival di Sanremo. La canzone, scritta insieme a Maurizio Filardo e Giuseppe Mangiaracina, vince la sezione Giovani del Festival. L’anno successivo è autore del brano Malamorenò, portato in gara tra i big da Arisa. I due si lasciano, ma prosegue il sodalizio artistico: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 aprile 2023) . Il primo, classe 1976,è stato il fidanzato della cantante. Il cantautore siciliano e l’interprete silasciati nel 2010, ma il loro sodalizio artistico è continuato. La sua prima affermazione personale avviene nel 2006, quando viene selezionato tra i finalisti di Musicultura Festival ed è tra gli otto vincitori a esibirsi allo Sferisterio di Macerata, con il brano ‘Lo Specchio’. Nel 2009, partecipa come autore del brano ‘Sincerità’, cantato da, al Festival di Sanremo. La canzone, scritta insieme a Maurizio Filardo eMangiaracina, vince la sezione Giovani del Festival. L’anno successivo è autore del brano Malamorenò, portato in gara tra i big da. I due si lasciano, ma prosegue il sodalizio artistico: ...

