Tunisia: l'opposizione in piazza contro Saied (Di domenica 9 aprile 2023) ...martiri e dei feriti della rivoluzione tunisina che da lungo tempo attendono dallo Stato un risarcimento per aver un familiare inserito nella lista definitiva delle vittime pubblicata sulla Gazzetta ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) ...martiri e dei feriti della rivoluzione tunisina che da lungo tempo attendono dallo Stato un risarcimento per aver un familiare inserito nella lista definitiva delle vittime pubblicata sulla Gazzetta ...

Tunisia: l'opposizione in piazza contro Saied Qualche centinaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno protestato oggi, nella giornata della Festa dei Martiri, davanti al Teatro municipale, per "la situazione generale del ... Tunisia: l'opposizione in piazza contro Saied Qualche centinaio di simpatizzanti del Fronte di Salvezza Nazionale, principale coalizione di opposizione, che comprende al suo interno il partito islamico Ennhadha, hanno protestato oggi, nella giorn ...