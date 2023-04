Trofeo Princesa Sofia | argento e bronzo per gli azzurri del Nacra 17

Leggi su nonsolonautica

(Di domenica 9 aprile 2023) Bene l’ultima giornata per gliBissaro – Frascari e Ugolini – Giubilei, che hanno vinto la medaglia d’e quella dinella classe17 nell’atto conclusivo deldi Palma. La spedizione italiana per la prima tappa di Coppa del Mondo a Palma ha raccolto preziose indicazioni per proseguire il lavoro – già cominciato durante l’inverno – e che avrà come obiettivo principale i Mondiali unificati di Den Haag ad agosto., doppia medaglia alCome già detto gli equipaggi della classe17 si sono comportati egregiamente conquistando due medaglie, ma grandi segnali sono arrivati anche dalla ...