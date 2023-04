Trevisani | «Errore Onana? Handanovic ne faceva due a settimana!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023)ha sbagliato in Salernitana-Inter e l’augurio è che possa riprendersi già martedì in Benfica-Inter (vedi articolo)., da Pressing Serie A su Italia 1, ribadisce però come il suo rendimento sia di gran lunga migliore rispetto a. RILANCIO NECESSARIO – Riccardorifiuta di prendersela con André, nonostante sul gol di Antonio Candreva abbia chiaramente sbagliato: «L’c’è ed è evidente, meno grosso di quello che sembra ma è forse uno dei due errori in stagione di. Quell’altro (Samir, ndr) nedue a settimana. L’Inter l’anno scorso2.21 punti a partita, quest’anno 1.7 di media: non farà settanta punti! Non riduciamolo a, c’è ...