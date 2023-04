Traffico Roma del 09-04-2023 ore 19:30 (Di domenica 9 aprile 2023) Luceverde Roma ma pomeriggio è da ritrovati si va intensificando il Traffico sulle consolari in direzione della capitale rallentamenti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e se hai Castel Romano Traffico intenso Anche sulla Cassia bis code tra le rughe Castel de’ ceveri sulla diramazione per Firenze Traffico rallentato tra Settebagni e raccordo anulare code a tratti sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma sul Raccordo Anulare Traffico sostenuto ea tratti rallentato tra via Pontina è la diramazione per Napoli su entrambe le carreggiate in tema di trasporti chiusura anticipata questa sera della metro a per lavori di ammodernamento alla linea il servizio tra Anagnina e Battistini terminerà alle 21 Come di consueto saranno ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 aprile 2023) Luceverdema pomeriggio è da ritrovati si va intensificando ilsulle consolari in direzione della capitale rallentamenti sulla statale 148 Pontina tra Pomezia e se hai Castelnointenso Anche sulla Cassia bis code tra le rughe Castel de’ ceveri sulla diramazione per Firenzerallentato tra Settebagni e raccordo anulare code a tratti sullaCivitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra versosul Raccordo Anularesostenuto ea tratti rallentato tra via Pontina è la diramazione per Napoli su entrambe le carreggiate in tema di trasporti chiusura anticipata questa sera della metro a per lavori di ammodernamento alla linea il servizio tra Anagnina e Battistini terminerà alle 21 Come di consueto saranno ...

