Traffico Roma del 09-04-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 aprile 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati brevi code sulla statale 148 Pontina tra l’uscita per via Laurentina e Pomezia versochiuso per incidente su via Aurelia il cavalcavia che da via Aurelia porta via di Acquafredda prestare attenzione alle deviazioni segnalato dalla polizia locale un incidente in zona Don Bosco su via Papiria all’altezza di via Calpurnio Fiamma ancora un incidente in zona Fidene su via Radicofani in prossimità di via Massimiliano Kolbe prestare attenzione ai possibili rallentamenti trasporto ferroviario ritardi sulla lineaNapoli via Formia a causa di un guasto tecnico maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti per i treni Intercity e regionali sempre in tema di trasporti chiusura anticipata questa sera della metro a per lavori di ammodernamento alla linea in servizio tra Anagnina e Battistini ...